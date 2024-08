Trabalhador morre soterrado após parede com mercadorias colapsar em SP

Com relação ao trabalho em espaços de resfriamento, a empresa esclarece que todos os profissionais que atuam nessas áreas seguem todos os protocolos e determinações de segurança exigidas por lei para trabalho nesses locais, o que inclui as chamadas "pausas térmicas" - intervalos predeterminados para prevenção de fadiga e neutralização da exposição ao frio.

A BRF é referência em saúde e segurança no setor de proteínas brasileiro. Em 2023, registramos resultados históricos na frequência de acidentes, com as melhores taxas do ramo frigorífico. No último dia 9 de agosto, os colaboradores do CD Embu das Artes comemoraram um ano sem ocorrências com afastamento na unidade, o que reforça as práticas de Saúde e Segurança da organização, que incluem também reuniões diárias e campanhas mensais de segurança.

A BRF lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todo o apoio à família. A empresa reitera seu compromisso com a segurança e informa que a área afetada foi isolada e as causas do acidente estão sendo investigadas."