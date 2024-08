Brasil registra 46% das queimadas na América do Sul em 2024

Em SP, 46 municípios estão em alerta máximo para incêndios, segundo o governo estadual. Destas cidades, diz a autoridade, 21 têm focos ativos de incêndio. No sábado (24), eram 36 cidades sob alerta e 17 com focos ativos.

Já havia uma pressão por resposta mais ágil do governo federal. Lula estava no estado de São Paulo para participar de eventos eleitorais, mas ainda não sobrevoou os locais. Em julho, ele foi ao Mato Grosso do Sul acompanhar o fogo no pantanal.

O governo anunciou o envio de quatro aviões das Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios. Segundo ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, as aeronaves deverão focar em combate ao fogo e monitoramento das áreas atingidas para possíveis novos focos.

Um homem foi preso na região de Batatais (SP) após atear fogo em uma área de mata preservada. Galão de gasolina e isqueiro usados na ação foram apreendidos pela polícia. Ao ser preso, o rapaz afirmou ter agido a mando da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele foi indiciado pelo crime de incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e ao patrimônio.