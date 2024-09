Defesa Civil de SP estende alerta para risco elevado de incêndio até terça

A Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo estendeu até a próxima terça-feira (10) o alerta de risco elevado para incêndios no estado. A renovação do prazo foi anunciada nesta sexta-feira (6) pela Defesa Civil.

O que aconteceu

Maior parte de SP ficará em estado de emergência para o risco de incêndio a partir de sábado (7). O interior e a região metropolitana devem ser os mais afetados. Também há chances de queimada no litoral, apesar da região estar classificada com um alerta de menor grau de severidade. Os dados são do Mapa de Risco divulgado pela Defesa Civil, que monitora queimadas em vegetação durante o período da estiagem.

Região metropolitana deve chegar aos 33ºC. A umidade do ar ficará abaixo dos 35%, nível considerado crítico.