Acidente em trecho de rodovia com incêndio deixa um morto no interior de SP

O motorista de um dos carros morreu no local. A identidade dele ainda não foi divulgada. Uma mulher que estava no banco do passageiro foi socorrida por outros motoristas e levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bebedouro (SP). Ela teve diversas queimaduras pelo corpo.

Os condutores dos outros veículos que se envolveram no acidente tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão não se feriu.

Em nota, a concessionária que administra a rodovia citou um incêndio de "grandes proporções". A Entrevias explicou que houve um incêndio de grandes proporções às margens da pista, no km 373, por volta das 11h. "Equipes da concessionária estiveram no local e contaram com o apoio de usinas da região e Corpo de Bombeiros para combater o fogo. A rodovia ficou interditada no km 373, sentido oeste, e no km 377, sentido leste, por cerca de uma hora e trinta minutos".

Motoristas relataram que a fumaça do incêndio prejudicava visibilidade. No momento do acidente, segundo os motoristas relataram aos policiais, a pista estava liberada e a visibilidade estava prejudicada pela fumaça.

Devido ao acidente, uma faixa da rodovia, no sentido leste, está interditada. O Corpo de Bombeiros, a polícia e representantes da Entrevias continuam no local.