Entenda a Operação Integration, que mira Deolane e Gusttavo Lima

A investigação apurou que o esquema apurado girava em torno de Darwin Henrique da Silva Filho. O empresário, de 33 anos, é CEO da Esportes da Sorte. Ele está preso.

Empresas envolvidas no inquérito tiveram bens bloqueados na casa dos R$ 2 bilhões. Aeronaves e veículos de luxo foram apreendidos durante a operação. Pessoas físicas também tiveram contas bloqueadas.

A família de Darwin também está envolvida no esquema, com cada membro desempenhando um papel específico na lavagem de dinheiro, segundo a polícia. O pai do CEO, Darwin Henrique da Silva, também é investigado e é considerado foragido da polícia. A esposa do dono da Esportes da Sorte, Maria Eduarda Quinto Filizola, também é investigada, mas foi beneficiada por habeas corpus e responde em liberdade. A irmã do preso, Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, também teve bens bloqueados e compõe a sociedade das empresas da família.

Deolane e sua mãe foram presas no último dia 4. O estopim da operação aconteceu quando a advogada e influenciadora recebeu voz de prisão por suspeita de integrar o grupo que opera as 'bets' no Brasil e que haveria utilizado contas bancárias suas e de terceiros para lavar o dinheiro das atividades ilegais.

Sua mãe, Solange, é suspeita de repassar valores em dinheiro incompatíveis com sua renda, e também teve bens bloqueados.

Todos os envolvidos citados negam participação no esquema.