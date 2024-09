Voa a 800 km/h: avião de Gusttavo Lima apreendido pela polícia é luxuoso

O cockpit do Citation XLS é equipado com o sistema Honeywell Primus 1000 EFIS, um conjunto aviônico moderno que facilita a navegação e o controle da aeronave. A transição para o modelo XLS trouxe a atualização para um cockpit totalmente digital, com telas de LCD que substituem os antigos mostradores analógicos, melhorando a visibilidade e a eficiência dos pilotos.

Valor de mercado

O preço de um Cessna Citation XLS, como o usado pelo cantor Gusttavo Lima, varia dependendo do ano de fabricação e das condições da aeronave. No Brasil, o preço de um Citation XLS usado, de modelos mais antigos (2004-2009), geralmente gira em torno de US$ 5,9 milhões (R$ 33 milhões) a US$ 6,4 milhões (R$ 36 milhões), de acordo com dados do mercado internacional citados pelo site Compare Private Planes.

Já o modelo mais recente, o Citation XLS+, pode chegar a custar cerca de US$ 16 milhões (R$ 90 milhões) para aeronaves novas e bem equipadas. Como as que estão sendo vendidas atualmente em 2024, segundo informações da Elliot Jets. Seu custo operacional também é um fator relevante, com estimativas de cerca de US$ 2.088 (R$ 11,9 mil) a US$ 2.247 (R$ 12,6 mil) por hora de voo, o que inclui combustível, manutenção e salários da tripulação.

A operação policial

O avião do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, na manhã de 4 de setembro, durante a mesma operação que levou à prisão da influenciadora Deolane Bezerra. A aeronave estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP) no momento da apreensão e, de acordo com informações obtidas pela imprensa, não pode deixar o hangar onde está estacionada.