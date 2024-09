Tá na Bíblia? Por que Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue

Somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida Gênesis 9:4

Além de motivação religiosa, demais fatores afastam as Testemunha de Jeová de transfusão de sangue. Segundo o portal JW (sigla para Jehovah's Witness, Testemunhas de Jeová em inglês), autointitulado como site oficial da religião, a recusa também tem como objetivo evitar os "riscos decorrentes de transfusões, como doenças transmitidas pelo sangue, reações do sistema imunológico e erro humano".

O que aconteceu

STF autoriza recusa de transfusão de sangue por motivo religioso. Por unanimidade, a Corte decidiu que pacientes maiores de idade e capazes de decidirem livremente podem se recusar a realizar tratamentos por conta de crença religiosa. Ainda de acordo com discussão, os pacientes podem escolher tratamentos alternativos disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde).

Testemunhas de Jeová são contemplados pela decisão. Em nota divulgada à imprensa, as Testemunhas de Jeová destacaram que o entendimento do STF garante maior segurança jurídica a pacientes, médicos e hospitais e agradeceram aos profissionais de saúde e autoridades que respeitam seu direito de escolha em tratamentos médicos.