'Estamos sentados em bomba-relógio', diz especialista sobre vício em bets

A dependência em jogos de azar já é considerada a terceira maior do mundo, superada apenas pelos vícios do tabaco e do álcool. Edilson Braga, pesquisador do ambulatório de jogos do Hospital das Clínicas da USP, afirmou no Análise da Notícia que, embora não possa afirmar que estamos enfrentando uma epidemia de vício em apostas, acredita que "estamos sentados em uma bomba-relógio"

O jogo, eu diria, que já é a terceira maior dependência, perde apenas para o tabaco e o álcool. Faço essa comparação porque é mesmo setor doparminérgico. Da mesma forma que acontece com a bebida, o fumo, assim que a pessoa joga, ela sente gratificação, aquele alívio. Isso que causa a dependência.

O pesquisador explica que a recompensa vem no ato de jogar e não no ato de ganhar, e o primeiro sinal de dependência é o descontrole.