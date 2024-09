Corpo concretado de Anic tinha aliança dada por viúvo, algema e silicones

Identificação do corpo como sendo o de Anic foi feita após perícia odontológica. A causa exata da morte, no entanto, ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Corpo estava concretado no muro da garagem. Lourival, que também era funcionário do viúvo de Anic, contou à polícia que aproveitou a obra de um muro para esconder o cadáver no mesmo dia do desaparecimento.

Relembre o caso

Anic, 54, era advogada e estudante de psicologia. Estava casada havia duas décadas com Benjamin Cordeiro Herdy, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio.

A mulher desapareceu no fim da manhã de 29 de fevereiro, pouco depois de deixar a pé um shopping de Petrópolis. Imagens do circuito de monitoramento do centro comercial mostram o momento em que ela estaciona o carro e troca mensagens por celular. Minutos depois, uma câmera do lado de fora flagra a advogada atravessando uma rua. Depois disso, ela não foi mais vista com vida.