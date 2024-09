Caso Anic: Corpo concretado em muro pode ser da advogada desaparecida

Lourival Correa Netto Fadiga, conhecido como "Fatica" ou "Gordo", era funcionário do marido de Anic e se passava por policial federal. Ele se aproximou da família há três anos e ganhou a confiança de todos, principalmente de Benjamin.

As investigações mostram que Lourival era "detentor de uma personalidade galanteadora". Ele possuía relacionamento amoroso com várias mulheres, entre elas Anic, tendo se aproveitado desta circunstância para atraí-la até a rua Teresa, onde a buscou antes de irem para o motel. Ela foi morta horas depois.

Lourival armou um sequestro para pegar dinheiro da família. Segundo a investigação, ele recebeu todo o dinheiro e chegou a comprar um carro avaliado em R$ 500 mil no nome da filha, Maria Luiza Vieira Fadiga, uma compra rastreada pela polícia.

Após a prisão, ele contou que a morte e o falso sequestro foram armados por Benjamin, marido de Anic. A polícia encontrou no celular de Benjamin uma mensagem, de alguém se passando por Anic, dizendo que não havia sequestro e que ela estava fugindo com o amante.

Para realizar o crime, Lourival teria contado com a ajuda de filhos e da companheira, segundo as investigações. Dezenas de ligações entre os suspeitos foram identificadas no dia do crime. Todos foram denunciados pelo Ministério Público: os filhos Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, além da companheira Rebecca Azevedo dos Santos e do próprio Lourival.