O que é 'induzimento ao suicídio', investigado após morte no Bandeirantes

As famílias dos agressores também podem ser responsabilizadas, tanto civil quanto penalmente. Siqueira explica que, em casos de indução ao suicídio, os pais dos menores envolvidos podem ser processados civilmente por danos morais e materiais, enquanto os adolescentes podem enfrentar medidas socioeducativas previstas no ECA. "Nos casos de menores de idade, como Pedro, a responsabilização dos pais pode ser exigida. Além disso, os adolescentes que participaram do bullying podem receber desde advertências até internação em uma instituição de reeducação, dependendo da gravidade do ato".

Provar o nexo causal entre bullying e suicídio é o maior desafio jurídico em casos de indução ao suicídio. Siqueira destaca que, apesar de a lei prever punições, o grande desafio é provar a ligação entre o bullying e o suicídio.

É necessário demonstrar que o bullying foi o fator determinante para a morte, o que envolve um trabalho extenso de análise de provas, como depoimentos, comunicações e avaliações psicológicas. O cyberbullying torna essa prova mais difícil, já que as agressões muitas vezes ocorrem fora do ambiente escolar.

Ana Paula Siqueira

A legislação oferece uma boa base, mas faltam ferramentas eficazes de monitoramento e prevenção. Embora o ECA e a Lei do Bullying forneçam proteção legal, Siqueira aponta que as ferramentas de prevenção e intervenção são insuficientes. "Faltam mecanismos eficazes de monitoramento nas escolas. Muitas vezes, o bullying ocorre sem que professores e diretores tenham conhecimento, ou a vítima não denuncia por medo de represálias", explica a advogada, que defende a adoção de programas contínuos de prevenção e canais de denúncia anônimos, além do uso de tecnologia para monitorar interações online.

Medidas preventivas mais robustas nas escolas podem evitar casos extremos como a indução ao suicídio. Siqueira destaca que as escolas devem adotar programas documentados de combate ao bullying. "Não basta realizar palestras esporádicas. As ações devem ser registradas oficialmente e as denúncias tratadas de forma séria e transparente." Ela sugere parcerias com especialistas em saúde mental e direito, para as instituições poderem responder prontamente a incidentes graves. "A política de tolerância zero ao bullying deve ser constante, e o suporte emocional aos alunos deve ser acessível e contínuo".

Relembre o caso

Pedro Henrique, de 14 anos, cometeu suicídio em agosto após relatar ter sofrido bullying de colegas no Colégio Bandeirantes. O jovem era bolsista do programa Ismart, que oferece bolsas integrais a estudantes de periferia em escolas de excelência. Negros e homossexual assumido, Pedro vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas de colegas, que o empurraram e gritaram em seu ouvido, além de insultos homofóbicos e racistas.