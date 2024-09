Corpo concretado e 950 celulares: os detalhes macabros do caso Anic

Aliança e silicones preservados. Anic usava a aliança com o nome do marido, com quem era casada havia 20 anos. O corpo da advogada também tinha próteses de silicone que ela tinha implantado em um procedimento cirúrgico.

Algema em um dos pulsos dela chamaram a atenção dos investigadores. Os policiais também identificaram um fitilho de plástico no pescoço, indicativo de que a vítima pode ter sido morta por esganadura.

Relembre o caso

Anic, 54, era advogada e estudante de psicologia. Estava casada havia duas décadas com Benjamin Cordeiro Herdy, 78, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio.

A mulher desapareceu no fim da manhã de 29 de fevereiro, pouco depois de deixar a pé um shopping de Petrópolis. Imagens do circuito de monitoramento do centro comercial mostram o momento em que ela estaciona o carro e troca mensagens por celular. Minutos depois, uma câmera do lado de fora flagra a advogada atravessando uma rua. Depois disso, ela não foi mais vista.