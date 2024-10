Corpo de mulher que fez selfie antes de lancha naufragar é encontrado em SP

O corpo da última vítima que estava desaparecida após uma embarcação de pequeno porte naufragar em São Vicente (SP) foi encontrado nesta sexta-feira (4).

O que aconteceu

O corpo de Aline Tamara Moreira de Amorim, 37, foi localizado encalhado em Itaquitanduva, entre as praias do Parque Xixová. As informações são do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Barco naufragou com sete pessoas a bordo, na noite de domingo (29), em uma região conhecida como Garganta do Diabo. Local leva esse nome devido às águas revoltas e à alta incidência de acidentes na região.

Embarcações do GBmar se deslocaram até o local, que é de difícil acesso. O corpo foi transportado até a praia do Gonzaguinha e encaminhado ao IML. Os familiares da vítima foram comunicados e reconheceram o corpo de forma "preliminar", segundo o GBMar. Perícia será feita. "Devido termos apenas uma ocorrência em aberto de desaparecimento nas águas e ser do sexo feminino, acreditamos ser a Aline", diz nota enviada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo.