Alfabetização cresce, mas saneamento é limitado para indígenas, diz IBGE

Sudeste tem a maior taxa de alfabetização de indígenas: 91,69%. A menor taxa de alfabetização foi encontrada no Nordeste, com 82%. Proporcionalmente, porém, a região Norte foi a que mais cresceu neste quesito nos últimos dez anos: em 2010, o percentual de alfabetizados era de 68,71%; agora, é de 84,73% — um avanço de 16 pontos.

Maranhão tem a maior taxa de analfabetismo; Rio, a menor. Segundo o IBGE, 27,44% da população indígena do Maranhão é analfabeta. Em seguida, aparecem Acre, com 23,99%, e Piauí, com 22,38%. As menores taxas de analfabetismo, em contrapartida, estão no Rio de Janeiro (4,9%), no Distrito Federal (5,5%) e em São Paulo (5,57%).

Água, esgoto e lixo

Maioria dos indígenas (91,93%) mora em casa, diz IBGE. Outros 3,51% moram em apartamento, e 3,1% em habitações indígenas ou malocas. Essas habitações podem ser sem paredes ou até mais complexas, com uma ou várias construções. Já as malocas podem ser feitas de taquaras e troncos, cobertas de palha e outros materiais, e utilizadas por várias famílias.

Apenas 6 em cada 10 indígenas têm abastecimento de água. Nas TIs, esse percentual é ainda menor, de 30,76%, enquanto 93,97% da população total têm abastecimento de água, principalmente por meio de rede geral de distribuição, poço, fonte, nascente ou mina e canalização até dentro do domicílio.

Ao todo, só 39,83% têm rede geral ou fossa séptica de esgoto. Os 60,17% restantes despejam seu esgoto em fossas rudimentares, buracos, valas, rios, córregos, mar ou de qualquer outra forma. Na população geral, 76,18% têm rede, fossa séptica ou fossa filtro.