Quanto volta o horário de verão? Veja data em que medida pode retornar

O horário de verão pode ser retomado ainda em 2024. O Ministério de Minas e Energia avalia a retomada, e o governo Lula (PT) quer definir até semana que vem sobre o tema, segundo o ministro Alexandre Silveira. A volta dele só ocorrerá se for "imprescindível", nas palavras de Silveira.

Que dia o relógio muda se medida for aprovada?

Segundo o Decreto nº 6.558, de 08 de setembro de 2008, modificado pelo Decreto nº 9.242, de 15 de dezembro de 2017, a Hora de Verão ficava instituída no Brasil da seguinte forma: