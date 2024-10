Moradores de SP se banham de caneca e usam Wi-Fi ligado à bateria do carro

Vizinho emprestou sinal de internet com modem ligado à bateria do carro. Incomunicável e sem informações sobre a retomada do fornecimento de energia, a auxiliar de produção Jandira Chagas Rabello, de 58 anos, enfrenta instabilidade no acesso à rede móvel de internet. A moradora do bairro do Sacomã precisou pegar emprestado o sinal de internet de um vizinho, que ligou o aparelho da operadora à bateria do carro para seguir usando.

"E olha que meu celular não é nem pré-pago, eu pago plano de internet móvel todo mês", afirmou a auxiliar de produção ao UOL, enquanto carregava o celular em uma das tomadas do terminal de ônibus do Sacomã.

A gente não tem como fazer nada, não tem como assistir alguma coisa. Até para ler é muito ruim porque precisa ser com a luz de velas e eu sinto dores nas costas, então eu vou deitar. A única alternativa é dormir, mas até isso é difícil porque chega à noite e eu não estou cansada

Jandira Chagas Rabello, moradora do Sacomã, na zona sul de São Paulo

Assim como Jandira, dezenas de moradores também foram ao terminal para carregar. Na tarde deste domingo (13), além dos usuários que estavam no local para transporte, uma cena comum eram pessoas sentadas no chão e compartilhando uma única tomada para dar carga em seus aparelhos. Em alguns casos, até filas se formavam com seus celulares, carregadores e cabos nas mãos, na esperança de conseguir uma das disputadas fontes de energia.

De camiseta preta, Jandira Chagas, 55, pegou internet do vizinho que estava usando bateria do carro Imagem: Caíque Alencar - 13.out.2024/UOL

Diante da indignação com falta de luz, mudança para outra região vira opção. O pedreiro Edmilson Pereira Alves, 52, é um dos que planeja voltar a morar em Ermelino Matarazzo, zona leste, de onde saiu há quatro anos para morar na Vila Arapuá, também na zona sul da capital. "É uma palhaçada isso. Quando eu morava na zona leste e caía a energia, era no máximo duas horas e já estava funcionando de novo", disse Alves, que mora com a mulher e mais cinco filhos.