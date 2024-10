Brasil tem previsão de chuva e temporais em todo o país nos próximos dias

Para a próxima quinta-feira (17), previsão indica que São Paulo terá somente chuvisco, com a chuva ganhando força novamente na próxima sexta-feira (18). Já no próximo sábado (19), há possibilidade de trovoadas, com ventos de intensidade moderada.

Cidades de SP terão chuvas mais intensas. Pancadas isoladas e trovoadas são esperadas, por exemplo, em Taubaté, Sorocaba e Campos do Jordão. Taboão da Serra, um dos municípios afetados pelo temporal da última sexta, também terá tempo encoberto, chuvisco e períodos de chuvas mais intensas e isoladas.

Inmet publicou alerta de "perigo potencial" de tempestade para cidades do Sudeste. O alerta do Instituto vale para as seguintes regiões: em São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, e Região Metropolitana; no Rio de Janeiro, regiões Sul e Metropolitana; e em Minas Gerais, Sul e Sudoeste do estado. As localidades indicadas devem receber entre 20 e 50 milímetros de chuva, com ventos entre 40 e 60 km/h, além de possível queda de granizo. Em Vitória, não há previsão de chuva até pelo menos o próximo sábado.

Chuva deve atingir vários estados nos próximos dias

Centro-Oeste está em alerta de perigo por conta da precipitação. Goiânia, por exemplo, deve ter fortes chuvas e trovoadas pelos próximos quatro dias, segundo previsão do Inmet. Após período de estiagem severa, Brasília também receberá chuva, porém em menor intensidade. Campo Grande e Cuiabá devem alternar chuviscos e chuvas mais fortes, com máximas no período de até 36 e 38ºC, respectivamente. Em algumas regiões do Centro-Oeste, como a cidade de Sinop (MT), há alerta para ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h. De acordo com o Inmet, a condição se estende até a manhã da próxima quinta.

Bahia deve concentrar precipitação no Nordeste. Salvador deve enfrentar dias chuvosos até o fim da semana, segundo o Inmet, que incluiu o centro-sul baiano no alerta de perigo potencial por conta do acumulado de chuva esperado até a manhã da próxima quinta. No próximo final de semana, a temperatura em Salvador deve variar entre 23 e 31ºC.