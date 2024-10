Presidente da Enel fala em 'normalidade' após apagão; 36 mil seguem sem luz

Número de mobilizados é menor do que o que trabalharam nos reparos desta semana. Equipes de outras concessionárias voltarão para suas bases. Expectativa é de que 400 funcionários de outras concessionárias voltem para suas bases, assim como eletricistas da Enel no Ceará e no Rio de Janeiro.

A gente vai ter o contingente igual ao que tínhamos antes, mas sem as equipes de fora", afirmou o presidente. Sabemos que vem chuva no próximo fim de semana e queria dizer que não estamos desmobilizando a nossas equipes, mesmo chegando em uma situação de normalidade. Guilherme Lencastre, presidente da Enel em São Paulo

Falta de energia em SP

Ventos mais fortes desde 1995. A tempestade que atingiu São Paulo na sexta-feira (11) deixou ao menos sete pessoas mortas na Grande São Paulo. Os ventos, que ultrapassaram 107 km/h, foram os mais fortes em três décadas, segundo a Defesa Civil.

Na capital, zona sul foi área mais afetada. Moradores da Vila Prel, que já tinham passado três dias sem luz no apagão de 2023, ficaram desabastecidos da sexta até a madrugada da terça-feira.

Cotia, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra também foram afetadas. Segundo a Enel, equipes do Ceará e do Rio de Janeiro foram enviadas para auxiliar nos reparos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que outras concessionárias também foram acionadas para ajudar a empresa.