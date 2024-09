Justiça de SP mantém prisão de motorista de Porsche, que vai a júri popular

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho e decidiu levá-lo a júri popular. Sastre dirigia o Porsche que bateu em um carro de aplicativo, matando um homem e ferindo outro, na capital paulista.

O que aconteceu

Empresário será ouvido pelo 1º Tribunal do Júri de São Paulo. O julgamento ainda não tem data para acontecer. Até lá, não existindo "qualquer fato novo capaz de afastar a decisão que decretou a prisão preventiva", Sastre seguirá detido, segundo determinação do juiz Roberto Zanichelli Cintra. A decisão foi publicada no sistema do TJSP no sábado (28).

Citando testemunhas, juiz questionou 'natureza indesejada' da batida. Embora seus advogados atribuam o acidente à imprudência, Cintra diz não ser possível ignorar os relatos de quem esteve com Sastre antes da colisão. Testemunhas confirmaram que o motorista do Porsche havia consumido bebidas alcoólicas naquela noite e o viram "apresentar sinais aparentes de embriaguez em seu comportamento", relatou o juiz.