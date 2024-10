Presidente da Enel diz que ressarcimentos serão analisados 'caso a caso'

Ele pediu que os clientes registrem os pedidos de ressarcimento. "A gente pede que eles [consumidores] utilizem os nossos canais de comunicação, façam o requerimento. E aí a gente vai tratar caso a caso, porque a gente precisa identificar o cliente, saber o que aconteceu e fazer análise. Isso também toma tempo, e a gente precisa fazer", acrescentou o presidente da Enel SP.

Lencastre reforçou que a situação agora é 'de normalidade'. Ele afirmou, porém, que a empresa está "muito preocupada" com as chuvas previstas para os próximos dias e que vai manter o efetivo "muito acima do necessário". "Quando a gente sair dessa prioridade [nova tempestade], a próxima vai ser em relação a esse assunto que a gente acabou de falar", concluiu, fazendo referência às indenizações.

Falta de pessoal

Presidente diz que Enel está contratando novos funcionários. O plano, de acordo com Guilherme Lencastre, é contratar 1.200 eletricistas até março de 2025. "A gente tem, inclusive, treinado eletricistas em parceria com o Senai, porque a gente não encontra eletricistas prontos, com a qualificação necessária, no mercado", explicou.

Enel só tinha 30 equipes na rua no dia do apagão, segundo prefeito. A declaração de Ricardo Nunes (MDB) foi feita na quinta-feira (17). A concessionária, por sua vez, divulgou ter colocado 800 equipes na rua. "Só não tenho como comprovar [a informação sobre o número de equipes]. Por isso, vou colocar câmeras nas garagens, para pegar as placas", declarou o prefeito de São Paulo.