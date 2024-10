Tiros para o alto e agressões: filhos de empresários estão foragidos no AM

Buscas foram feitas nas casas dos suspeitos. Nesta segunda-feira (21), mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil. Munições foram encontradas e apreendidas.

Jovens são considerados foragidos. Eles tiveram prisão temporária decretada pela Justiça. O UOL não encontrou até o momento as defesas deles, mas o espaço segue aberto para manifestação. O perfil usado para divulgar os vídeos foi excluído das redes sociais.