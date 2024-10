SP tem previsão de chuva forte e rajadas de vento por influência de ciclone

"No decorrer da tarde, a propagação de áreas de instabilidade deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", continua o órgão.

O dia será abafado, com máximas que podem superar os 28°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 45%, acrescenta a previsão do CGE.

"Não teremos um dia de tempo completamente fechado. O sol aparece, mas as primeiras pancadas de chuva já podem ocorrer no período da manhã e vão e voltam no decorrer do dia", informa.

Próximos dias

Ainda de acordo com o CGE, os próximos dias devem apresentar sol e temperaturas em elevação, porém com chuvas na forma de pancadas principalmente no fim das tardes.

A quinta-feira deve começar com muita nebulosidade e chuvas isoladas durante a madrugada, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 27°C. No fim da tarde, as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas.