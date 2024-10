Povo de Israel: facção que domina cadeias do RJ tem vínculo com PCC, diz MP

Líder do Povo de Israel ficou em um presídio federal, unidades de segurança máxima para onde são levados presos de alta periculosidade. Alvim esteve na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) por pouco mais de um mês, de 28 de junho a 2 de agosto de 2023. Depois, retornou ao sistema prisional fluminense ao ser transferido para o Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio.

Ele ingressou no sistema prisional fluminense há 25 anos. Ficou foragido após ser beneficiado pela visita familiar em 2007 e só foi recapturado dois anos depois. Condenado a 46 anos de prisão, possui investigações por homicídio, roubo e estupro. Ordens sobre expulsão de membros, rebeliões, tentativas de fuga e crimes partem dele, segundo a investigação. A defesa dele não foi localizada pelo UOL.

O Povo de Israel vem cooptando membros no sistema prisional com essa ideia de cuidado com os presos contra a opressão do Estado, como o PCC fazia. Essa facção criminosa do Rio tem um líder que voltou de um presídio federal e que, supostamente, autoriza esses batismos do PCC.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP especialista em investigações do crime organizado

Policiais penais apreenderam drogas ligadas ao Povo de Israel em presídio do Rio Imagem: Polícia Civil/RJ

O que se sabe sobre o Povo de Israel

Com 18 mil membros em 13 unidades prisionais, facção supera a quantidade de faccionados do CV (Comando Vermelho) em presídios do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a facção tem 43% do total de presos do sistema prisional no estado. Com isso, o efetivo desses internos citados com perfil neutro, sob influência do Povo de Israel, teria ultrapassado o percentual de faccionados.