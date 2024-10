Tempestade tropical Trami nas Filipinas provoca morte de pelo menos 66 pessoas

No entanto, a acessibilidade ainda era um grande problema para os socorristas na sexta-feira, especialmente em Bicol, afirmou o presidente Ferdinand Marcos durante uma coletiva de imprensa. "Esse é o problema que estamos enfrentando em Bicol, o acesso é muito difícil", disse ele, acrescentando que o solo encharcado causou "deslizamentos em áreas que não tinham histórico de deslizamentos".

'Perdemos tudo'

Em Laurel, uma cidade pitoresca próxima ao lago Taal, ao sul da capital Manila, repórteres da AFP viram estradas bloqueadas por árvores caídas, veículos submersos em lama e casas muito danificadas por inundações repentinas.

"Vimos máquinas de lavar, carros, eletrodomésticos e telhados sendo arrastados", contou a moradora Mimie Dionela, de 56 anos. "Tivemos sorte de a chuva ter ocorrido de manhã; com certeza muitos teriam morrido se fosse à noite," disse ela. "Foi indescritível o medo que sentimos."

Islao Malabanan, de 63 anos, também acredita que sobreviveu porque a enchente aconteceu durante o dia, mas lamenta que sua família tenha perdido tudo, "incluindo nossas roupas".

Jona Maulion, que abriu uma oficina mecânica em Laurel há menos de um ano, questionou se sua família conseguiria recomeçar do zero. "Pensamos que estávamos no caminho do sucesso no negócio", disse a mulher de 47 anos. "Eu não imaginava que isso aconteceria, perdemos tudo."