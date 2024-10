MP do Ceará recomenda suspensão da transferência de terras de Jericoacoara

O MPCE (Ministério Público do Estado do Ceará) recomendou nesta sexta-feira (26) que o governo do estado suspenda o acordo que transfere terras da Vila de Jericoacoara para a empresária que se apresentou como dona de 80% da Vila de Jeri.

O que aconteceu

MP tenta suspender o acordo até análise mais detalhada para a liberação da propriedade. Na manifestação apresentada ao Governo do Estado do Ceará, à PGE-CE (Procuradoria-Geral do Estado do Ceará) e ao Idace (Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará), o Ministério Público destaca a necessidade de investigar o histórico do imóvel.

Manifestação cita aumento de 483,45 hectares de área das terras. Conforme a recomendação do Ministério Público, a matrícula do imóvel apresentou aumento significativo de área, de 441,04 hectares para 924,49 hectares. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) também já indicou, em processo na Justiça, que ainda há dúvidas sobre a titularidade do imóvel.