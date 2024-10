Pai é preso ao levar filha de 14 anos para assaltar motorista de app em SC

Um homem foi preso por suspeita de levar a filha adolescente para roubar um motorista de aplicativo em Blumenau (SC).

O que aconteceu

Crime foi gravado por câmera de segurança do carro. Nas imagens, da madrugada do sábado (26), é possível ver o homem, 31, no banco do carona, e a menina, 14, no banco de trás. Eles conversavam com o motorista antes do crime.

Após anunciar o assalto, o pai dá instruções para a filha roubar o homem. "Já passa a mão nele, vê se ele está com alguma coisa. Já tira o dinheiro", diz. A garota ainda anota a senha do celular do homem na mão.