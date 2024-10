Shopping 25 pega fogo: relembre 12 incêndios que marcaram história de SP

Em 24 de fevereiro de 1972, o sistema elétrico do edifício Andraus teve uma sobrecarga. As chamas atingiram cinco prédios vizinhos, e o incêndio causou a morte de 17 pessoas.

Joelma

Incêndio no edifício Joelma matou 188 pessoas Imagem: Folhapress

Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, o edifício, localizado na região central da capital paulista, pegou fogo —o que causou a morte de 188 pessoas. Um ar-condicionado no 12º andar sofreu um curto-circuito. O fogo se alastrou pelos andares superiores do prédio, onde estavam mais de 750 pessoas naquele momento. Hoje, o Joelma chama-se edifício Praça da Bandeira.

Grande Avenida

Em 14 de fevereiro de 1981, o edifício Grande Avenida, na avenida Paulista, sofreu um incêndio de grandes proporções, que causou a morte de 17 pessoas e deixou outras 53 feridas. A causa, de acordo com os peritos do Instituto de Criminalística, foi um curto-circuito na rede elétrica, ocorrido a partir de uma fiação solta no forro, além de inúmeras falhas nas instalações do edifício.