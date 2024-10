30% das Guardas Municipais já atuam com armas de fogo, mostra IBGE

Os dados foram expostos pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e Estaduais (Estadic), do IBGE, de 2023. A pesquisa tem como objetivo coletar informações sobre a infraestrutura, serviços públicos e as condições socioeconômicas dos municípios e estados brasileiros.

Estados e municípios, de forma geral, reduziram seus gastos com o setor durante a pandemia, de acordo com o estudo técnico do IBGE. Isso pode ter afetado no número de contratações nos anos pandêmicos, 2020 e 2021, e congelando despesas gerais com pessoal e suspendendo concursos.

O maior efetivo de guardas fica no Sudeste. O menor, no Centro-Oeste. O estado de São Paulo lidera em números, com 26.608 agentes municipais.

Sudeste: 49.540 guardas municipais;

49.540 guardas municipais; Nordeste: 32.242 guardas municipais;

32.242 guardas municipais; Norte: 6.613 guardas municipais;

6.613 guardas municipais; Sul: 8.258 guardas municipais;

8.258 guardas municipais; Centro-Oeste: 5.201 guardas municipais.

Os municípios informaram ao IBGE que as principais atividades exercidas pelas guardas municipais são: proteção de bens, equipamentos e prédios do município (92,6%) e patrulhamento de vias públicas (86,8%). Além disso, foi informado que agentes atuam também no auxílio ao público (83,9%) e ronda escolar (79,3%).

A pesquisa também abordou a capacitação do comandante da guarda. Mais comumente os agentes são formados como guarda municipal (41,8%), policial militar (39,3%) e policial civil (25,8%). A formação no cargo pode influenciar na estrutura e nas práticas da guarda municipal.