Lula está estável após queda no Alvorada, mas ainda não pode viajar, diz boletim médico

Hospital sírio-libanês informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou "estabilidade em relação aos exames anteriores", mas deve seguir trabalhando em Brasília. Lula fez uma nova rodada de exames na manhã desta quinta-feira, 31, para acompanhar o ferimento que sofreu no acidente doméstico no Palácio da Alvorada no dia 19. Na última segunda-feira, Lula retirou os cinco pontos do corte na região da nuca.

"No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias", diz o boletim. O presidente segue sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Por orientação médica, o presidente cancelou viagens, como que faria à cúpula do Brics, na Rússia. Nesta semana, Lula voltou a trabalhar regularmente do Planalto, e à tarde tem uma reunião com governadores sobre a PEC da Segurança Pública.