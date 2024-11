Justiça é incompleta sem os mandantes da morte de Marielle, diz Anielle

A justiça é incompleta com a condenação dos assassinatos, mas sem os mandantes da morte de Marielle, afirmou a ministra Anielle Franco durante entrevista no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (1º). Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados ontem a, respectivamente, 78 e 59 anos de prisão.

Aquele momento da sentença a gente fica com o sentimento de que, mesmo com muita dor, a gente teve uma Justiça sendo iniciada. Coisa que infelizmente no nosso país não são todos que têm acesso.