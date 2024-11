Tensão no ar: 'caubóis elétricos' montam em postes em 'rodeio' premiado

Anteriormente, só na edição de 2012, que aconteceu no Sambódromo do Rio de Janeiro, houve presença de garotas em duas equipes mistas.

Atletas corporativos

O rodeio elétrico guarda várias analogias com sua versão animal. Tem, por exemplo, a obrigatoriedade de luvas e botas (no caso, feitas com material antichoque).

Outra coincidência: os dois tipos de competidores colocam pós em suas luvas, com funções bem diferentes. Enquanto o eletricista usa talco para que a mão deslize mais fácil ao entrar e sair das luvas, o peão precisa do breu para se prender melhor à rédea em cima do touro.

Competição em Mogi das Cruzes; rodeio elétrico testa habilidades dos eletricistas Imagem: Charles Trigueiro/EDP

As duas disputas também são modalidades ligadas a atividades econômicas. Os grandes fomentadores do rodeio elétrico são as empresas distribuidoras de energia, que, dessa forma, incentivam as normas de segurança e o aperfeiçoamento técnico a seus empregados, além de mostrar para os clientes sua atenção a esses quesitos.