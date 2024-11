Bruno e Dom foram assassinados por fiscalizarem crimes no Atalaia, diz PF

As "atividades fiscalizatórias" feitas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips em Atalaia do Norte (AM) motivaram os assassinatos dos dois, concluiu inquérito da Polícia Federal.

O que aconteceu

Ao todo, nove investigados foram indiciados pela PF em dois anos de investigação. A conclusão do inquérito sobre o crime foi feita na sexta-feira (1º). Bruno e Dom foram mortos em 5 de junho de 2022.

Investigações sobre outras ameaças a indígenas da região são conduzidas, diz PF. Em nota, o órgão afirmou que continua monitorando os riscos sofridos pelos habitantes da região do Vale do Javari.