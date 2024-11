Ônibus são queimados em protestos após morte de motociclista pela PM no RN

Ações foram ordenadas por Sindicato do Crime, facção dissidente do PCC. O grupo criminoso foi fundado em 2012 por presos que questionavam obrigação de seguir os "salves" e enviar recursos do crime na região para São Paulo.

Em 2017, grupo protagonizou massacre dentro do presídio de Alcaçuz. A briga resultou no assassinato de 26 membros da facção nordestina por integrantes do PCC. Entre 2016 e 2018, outros dois grandes episódios de violência envolvendo as duas facções ocorreram no estado.