'Inacreditável, coisa de país dominado pelo narcotráfico', diz especialista

[Precisamos] Que a organização política não fique esse jogo de empurra, de falar que a culpa é da Justiça, que a culpa é do governo estadual, governo federal, ficar esse empurra-empurra. É preciso ação concreta para o enfrentamento ao crime organizado.

Rafael Alcadipani, professor da FGV

Um morto e três feridos

A vítima foi identificada como o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC, informou o colunista do UOL Josmar Jozino. Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.

SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista) investigam as circunstâncias do homicídio.

Autoridades investigam se ele foi assassinado a mando do PCC, mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo, já que havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

