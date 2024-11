Prefeito diz que base da GCM atendia outro caso durante ataque em Guarulhos

Nossa GCM fica ali justamente para garantir uma maior paz, uma ordem para qualquer tipo de problema de menor potencial ofensivo. É para isso que as guardas civis foram criadas. E no caso aí, os GCMs que estavam no suporte do ônibus estavam na delegacia do aeroporto, porque foi apresentado um veículo com uma placa adulterada e foi reportado a eles.

Então eles tiveram que conduzir essas pessoas que estavam nesse carro para a delegacia do aeroporto para que fosse lavrado o BO em todas as providências possíveis. Eles não podem deixar de fazer esse acompanhamento.

E foi bem no momento que isso aconteceu. Mas a GCM, logo de pronto quando foi acionada, ficou ali guardando o corpo para que não tivesse nenhum problema, para que não tivesse nenhuma obstrução da investigação e também do corpo no local.

O procedimento padrão é que fique sempre uma pessoa, e ficou um GCM. Agora, os outros dois ou três [agentes] - não sei exatamente precisar - acompanharam essa ocorrência na delegacia, e é natural.

Por exemplo, essa é uma base móvel, mas mesmo em uma base fixa, tanto de Polícia Militar quanto de Polícia Civil, o protocolo diz que mesmo que ocorra algo na frente, algum assalto, alguma violência na frente dessa base, se não se não tiver o efetivo para fazer a ocorrência, eles não podem sair da base porque senão ela pode ser rendida. Então, no caso, pelas informações da GCM, tinha um GCM dentro da base móvel para guardar a base.