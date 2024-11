Sakamoto: 'Morte do motorista de app é a falência da segurança pública'

A morte do motorista de aplicativo Celso Novais, baleado nas costas em ataque do PCC no Aeroporto de Guarulhos, é a verdadeira falência da nossa segurança pública, opinou o colunista Leonardo Sakamoto na edição do UOL News deste domingo (10).

O motorista de app estava no saguão do aeroporto de GRU quando foi baleado na última sexta-feira (8). Ele chegou a gravar um vídeo enquanto estava na ambulância para contar o que aconteceu à esposa, mas acabou não resistindo.