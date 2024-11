Contraventor Rogério de Andrade será transferido hoje para presídio federal

O contraventor Rogério de Andrade será transferido nesta terça-feira para um presídio federal por determinação da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi preso há duas semanas sob a acusação de ter sido o mandante do assassinato de um rival pelo controle do jogo do bicho.

O que aconteceu

O contraventor está sendo escoltado por policiais penais até o aeroporto do Galeão, no Rio. Lá, ficará sob a custódia da PF e embarcará por volta do meio-dia para Campo Grande (MS), onde será levado ao presídio federal na cidade.

Ele foi denunciado pelo MP como mandante de um assassinato ocorrido em 2020 em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense. Fernando Iggnacio Miranda foi morto em uma emboscada no estacionamento do local.