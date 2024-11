Como é o programa de proteção a testemunhas que delator do PCC recusou

Criado por meio da Lei 9.807, de 13 de julho de 1999, o programa visa proteger pessoas ameaçadas ou coagidas por colaborar com investigações. Em alguns casos, como era o de Gritzbach, o delator também é réu no processo.

Cerca de 500 pessoas são protegidas por ele atualmente. A informação foi divulgada em um evento realizado em julho no Senado, em comemoração aos 25 anos da lei que instituiu a política.

O programa está presente em 16 unidades da federação, com financiamento do governo federal e colaboração dos governos estaduais. O UOL entrou em contato com o ministério para saber quanto é gasto atualmente com a estrutura, mas não teve resposta até o fechamento desta reportagrm.

Quem pode ser incluído

Vítimas ou testemunhas de crime que sofram ameaça ou coação por colaborarem com a produção de prova;

Cônjuge, ascendentes, descendentes e dependentes da vítima ou testemunha, desde que tenham convivência habitual com ela -- isso depende de uma aprovação que leva em conta a gravidade do caso;

Todos os que entram no programa tem que aceitar e cumprir "as normas de conduta estabelecidas em termo de compromisso" oferecido pela Justiça.

Como entrar no programa

A solicitação deve ser enviada por e-mail ao Ministério da Justiça, no âmbito federal, ou à secretarias e/ou Ministério Público de cada estado. Confira lista de contatos aqui.