Namorada de Gritzbach foi candidata em 2016 e declarou patrimônio zerado

Gritzbach desembarcava no aeroporto acompanhado de Maria Paiva e de um segurança quando foi alvejado por dez tiros. Ele morreu no local e a namorada não se feriu. O soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos militares da escolta do empresário correu assustado por 50 metros quando ouviu os tiros disparados contra a vítima. O PM prestou depoimento na noite no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O celular dele foi apreendido, assim como de outros quatro PMs da escolta do empresário. Os cinco são investigados pela Corregedoria da Polícia Militar e estão afastados do serviço.

Após os disparos, a modelo deixou o local às pressas. Pessoas ligadas a Vinícius disseram à reportagem do UOL ter estranhado o fato de Maria ter saído às pressas do local ao ver o namorado caído, sangrando e praticamente morto na ala de desembarque do terminal 2 do maior aeroporto do Brasil, conforme apurou o colunista Josmar Jozino.

Casal se conheceu pelo Instagram

O casal namorava há cerca de um ano. Maria Paiva afirmou à polícia que conheceu Gritzbach por meio do Instagram. Em seu depoimento, ela contou que logo após se conhecerem iniciaram um relacionamento amoroso. A modelo disse que nunca recebeu ameaça de morte, mas revelou já tinha ouvido o empresário se queixar de ameaças que recebia.

Eles viajaram para Alagoas no dia 1º novembro. O casal estava acompanhado do motorista de Vinícius e de um segurança, o PM Samuel da Luz, detalhou Maria Paiva.