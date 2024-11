Após confusão em velório de Rina, viúva desabafa: 'Vergonha pública'

Uma ex-funcionária da igreja também denunciou Rinaldo por importunação sexual. O caso aconteceu em 2017, quando Paolla (sobrenome preservado), era funcionária do apóstolo na igreja, mas ela só registrou boletim de ocorrência no dia 10 de junho de 2024, depois que Rina foi denunciado por violência doméstica e psicológica por Denise. À reportagem, a assessoria de Rinaldo negou o caso.

O que diz a Bola de Neve

"A Igreja Bola de Neve esclarece que alguns documentos necessários ao sepultamento do Apóstolo Rina no Cemitério Morumby foram levados ao filho do religioso para que fossem assinados durante o velório. Os papéis estavam num envelope no qual estavam arquivados outros documentos da rotina administrativa da igreja. Dentre eles, a minuta do pedido de renúncia datada de 22 de agosto, a qual havia sido formulada com o consentimento da pastora Denise Seixas anteriormente, no momento em que renunciou à vice-presidência. O envelope foi arrancado da mão de uma prestadora de serviços pelo pai da pastora Denise, que então teve acesso aos papéis.

O pedido de renúncia não seria entregue à pastora Denise no dia do velório, em respeito ao clima de tristeza e consternação dos membros da Bola de Neve e da família do Apóstolo, e igualmente pelo fato de que ela já havia renunciado. Editado, o vídeo que foi publicado em alguns veículos de imprensa omite cenas importantes para o entendimento do que ocorreu — inclusive uma agressão sofrida pela funcionária que portava o envelope. Denise Seixas e Apóstolo Rina estavam afastados da vice-presidência e da presidência da igreja desde junho. A gestão administrativa da Bola de Neve tem sido, desde então, feita pelo conselho da denominação, sob a presidência eclesiástica do pastor Fábio Santos, e sem qualquer participação de Denise ou Rina.

Sobre as acusações contra o Apóstolo, é importante lembrar que todas foram arquivadas nas investigações da Polícia Civil. Rina sequer foi indiciado."