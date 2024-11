Não é só italiano: Movimento busca valorização da história negra do Bixiga

14.jul.2021 -Comércios no bairro do Bexiga, na região central de São Paulo Imagem: Inês Bonduki/UOL

Para garantir um resgate da história desse povo, foi fundado o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai. O grupo, que existe desde a descoberta do sítio arqueológico Saracura, passou a se reunir mensalmente para discutir medidas contra o apagamento do quilombo. O patrimônio cultural foi descoberto em 2022, durante as obras de construção da estação no bairro, onde deve passar a Linha 6-Laranja do metrô paulistano.

O movimento já conquistou uma vitória: em junho, o governo de São Paulo aderiu a parte da reinvindicação da comunidade e rebatizou a estação que está sendo construída como 14 Bis-Saracura. Apesar da aceitação parcial, a mobilização ainda sugere que a estação se chame Saracura-Vai-Vai. O nome incluiria dois patrimônios da localidade: além do quilombo, a tradicional escola de samba do bairro, fundada há quase 100 anos. Antes do início das escavações para a linha do metrô, na Rua São Vicente, no Bixiga, ficava a sede da agremiação. Com a integração do terreno ao local das obras, a Vai-Vai saiu do bairro e, por isso, há um apelo para que a escola seja lembrada.

O passo inicial do movimento foi quando descobriram as peças. Quando foram demarcadas, o movimento foi criado e passou a pedir para mudar o nome da estação. A gente não entendeu o nome 14 bis, já temos homenagem a Santos Dumont no bairro. Queríamos Saracura Vai-Vai, pelo córrego e pela permanência da Vai-Vai para sempre dentro do Bixiga. Conseguimos alterar parte do nome, mas o governo não aceitou que se chamasse Saracura Vai-Vai.

Solange Sant'Ana, moradora e ex-integrante da Vai-Vai

Atualmente, peças continuam sendo encontradas no sítio e se somam aos 40.000 artefatos históricos já encontrados. Ativistas e moradores ouvidos pelo UOL afirmam que há uma espécie de afastamento do governo do estado da discussão sobre o patrimônio do bairro. Solange Sant'Ana, que integra o grupo que discute o passado e o futuro dos negros bairro, relata que a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos) não tem participado de reuniões para tratar do patrimônio do Saracura.

A secretaria compõe o grupo de interessados nas obras da estação, junto com a concessionária Linha Uni, responsável pela construção da estação, Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Fundação Palmares e o próprio Mobiliza Saracura Vai-Vai.