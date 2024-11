Motorista do ônibus que caiu em Alagoas relatou falha no freio, diz viúva

Ônibus estava com todas as vistorias em dia. O veículo passou por inspeção recente, "realizada poucos dias antes do ocorrido", informou a prefeitura de União dos Palmares. Em nota, a prefeitura disse ainda que "todas as circunstâncias do ocorrido estão sendo rigorosamente investigadas, para que as responsabilidades sejam devidamente esclarecidas".

Ministério Público vai investigar uso de ônibus escolar para passeio no fim de semana. O promotor Lucas Sachsida diz que um dos focos da investigação é saber a finalidade do uso desse tipo de veículo para transporte de pessoas a um passeio para ver o pôr do sol na região. O MPAL também pediu à Prefeitura de União dos Palmares a comprovação da inspeção semestral exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro.