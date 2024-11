Recebeu CR7: como é complexo de luxo onde criança prendeu cabelo na piscina

O resort de luxo onde uma criança de sete anos se afogou após ficar com o cabelo preso em um ralo de piscina faz parte de um complexo de hospedagens de alto padrão em Campinas.

O que aconteceu

Resort fica dentro de complexo de luxo que recebeu Cristiano Ronaldo. Durante a Copa do Mundo de 2014, o atleta e a delegação portuguesa ficaram hospedados no The Palms, um dos hotéis do Royal Palm Plaza.

Na ocasião, 116 suítes másteres do hotel boutique The Palms foram reservadas para a delegação portuguesa. Parte da instalação ficou isolada, mas áreas comuns, como a piscina, foram divididas com outros hóspedes.