Corregedor manda rastrear decisões de juiz em causas de advogados filhos de desembargadores

O ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça, determinou uma devassa em todos os processos julgados nos últimos cinco anos pelo juiz Paulo Afonso de Oliveira, da 2.ª Vara Cível de Campo Grande, sob suspeita de ligação com esquema de venda de sentenças que alcança desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O corregedor mandou a Corte estadual informar, uma a uma, as ações decididas por Paulo Afonso que tenham sido eventualmente patrocinadas por advogados filhos de desembargadores suspeitos de corrupção.

O Estadão pediu manifestação do juiz, via o Tribunal de Justiça do Estado e Associação de Magistrados do Mato Grosso do Sul, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço está aberto.

A iniciativa de Campbell toca em uma questão altamente sensível no Judiciário — a forte influência de bacharéis filhos de magistrados, inclusive de ministros de Cortes superiores, que da noite para o dia assumem o patrocínio de causas bilionárias e fazem as ações chegarem rapidamente a resultados de interesse das partes que os contrataram.