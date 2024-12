Alegação de distúrbio do sono absolve lutador que agrediu empresária no Rio

O interno ficou acautelado na unidade prisional em observação médica, onde, após última avaliação psiquiátrica, foi constatada estabilidade no quadro médico. Além disso, após resultados dos exames feitos durante a internação, não houve alteração do quadro clínico psicopatológico

Seap

Relembre o caso

Elaine foi espancada por Vinicius durante quatro horas no dia 16 de fevereiro de 2019 em seu próprio apartamento na Barra da Tijuca. Os dois se conheceram oito meses antes, por uma rede social, e o primeiro encontro ocorreu na noite do dia anterior na casa da mulher.

Segundo o depoimento dela, ele acordou de madrugada e começou a agredi-la. Elaine teve múltiplas fraturas nos ossos da face e precisou ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A vítima acredita que foi dopada pelo agressor. ''A última coisa que eu me lembro foi eu me ter deitado no ombro dele e depois de um tempo eu me lembro dele em cima de mim, me dando vários socos no rosto", contou na época ao programa Fantástico, da TV Globo.

Vinícius, de 27 anos, foi preso em flagrante após funcionários do apartamento acionarem a polícia. Na sequência, a prisão foi convertida para o regime preventivo. Em 2022, a Justiça revogou a prisão do homem a substituiu por outras medidas e ele passou a responder as acusações em liberdade.