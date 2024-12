'Colégio nenhum tem direito de castigar', diz mãe que teve filho amarrado

Caso foi registrado por câmeras de segurança. A mãe recebeu uma mensagem anônima pelo Instagram. No texto, uma pessoa que se disse funcionária da escola denunciou os maus-tratos que o menino vinha sofrendo e enviou um vídeo.

Imagem mostra que ao menos três funcionárias passam pela criança amarrada na cadeira. Na gravação, que ocorreu no dia 21 de outubro, é possível ver que uma funcionária amarra o filho de Tainara em uma cadeira com um pedaço de pano branco. O menino é preso pela cintura e braços.

Outras funcionárias passam pelo local e tratam a situação com normalidade. Crianças também brincam no mesmo corredor em que o garoto está amarrado. Não há informações sobre quanto tempo o menino ficou preso no local, mas a gravação dura cerca de seis minutos.

"Fizeram uma contenção nele e o deixaram amarrado por muito tempo. Não é só a tia que amarrou ele, são outras funcionárias que passam pelo corredor e não o amparam. A rotina da creche estava acontecendo naturalmente, o que me leva a acreditar que isso acontecia de forma rotineira. Que o cadeirão do castigo era normal, uma forma de disciplina do colégio", disse Tainara em entrevista ao UOL.

Criança tinha pesadelos

Menino tinha pesadelos e, durante o sono, gritou "sai, tia", conta a mãe. O UOL teve acesso ao BO, registrado no último dia 27 de novembro. De acordo com o documento, a mãe do menino afirma ter presenciado comportamentos fora do padrão por parte da criança.