MP pede aumento para pena máxima aos condenados por matar Marielle Franco

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu nesta sexta-feira o aumento para pena máxima aos condenados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros em 14 de março de 2018.

O que aconteceu

MP cita uso de arma automática com silenciador, emboscada planejada e destruição de provas para pedir pena máxima. Júri condenou os ex-PMs Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz no dia 31 de outubro. A sentença de Lessa foi de 78 anos e 9 meses de prisão. Já Elcio foi condenado a 59 anos e 8 meses de reclusão. Eles também devem pagar R$ 706 mil de indenização para as famílias das vítimas. Eles devem ficar por um período menor na cadeia, porém, por ter assinado acordo de delação premiada.

Promotores citaram a comoção internacional gerada pelo caso, que impactou negativamente na imagem do país. "A apelação também requer (...) a revisão da tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que sobreviveu ao ataque, e a ampliação da punição pelo crime de receptação do veículo utilizado no crime", cita o pedido do MP.