Irmã de Igor Peretto diz que viúva também se relacionou com outra cunhada

Morte de Igor foi motivada por ciúmes e triângulo amoroso

Em depoimento à polícia, o marido de Marcelly, Mario Vitorino da Silva Neto, confessou ter matado Igor a facadas. Ele disse que foi por intermédio de Maurício, irmão de Igor, que o conheceu, quando tinha entre 16 e 17 anos. "Ele tinha uma pizzaria na Avenida Senador Feijó, no centro de Santos, daí nasceu uma amizade". Depois conheceu o restante da família, incluindo Igor e sua irmã Marcelly.

Mario relatou que começou a namorar Marcelly com o incentivo da mãe e dos irmãos dela, apesar da resistência inicial do pai. Após dois anos, eles se casaram e foram morar no bairro Canto do Forte, em Praia Grande. Mario tornou-se sócio de Igor e de Maurício em uma loja de motos em São Vicente.

Mario afirmou que Igor e Rafaela enfrentavam problemas conjugais e viviam se separando. Igor insistia na reconciliação mesmo contra a vontade dela. Mario admitiu em depoimento que o seu casamento com Marcelly também estava desgastado. Os dois viviam separados há três meses, período no qual ele revelou ter desenvolvido sentimentos por Rafaela. Segundo ele, os sentimentos eram recíprocos. Para preservar a discrição, ele limitou as interações que mantinha com ela a mensagens e encontros casuais em grupos de amigos.

Marcelly confirmou ter sido casada com Mario por sete anos, mas que o relacionamento chegou ao fim três meses antes do crime. Rafaela disse em depoimento que seu casamento com Igor durou o mesmo tempo. Juntos, tiveram Theo, filho do casal, atualmente com cinco anos, e que se tornaria órfão com a morte do pai.