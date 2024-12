Vídeos mostram cobertura destruída e prisão de CAC após tiros em Pinheiros

Vídeos obtidos com exclusividade pelo UOL mostram a prisão do CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) que fez disparos de uma cobertura de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O imóvel ficou destruído após a ação, na noite de sexta-feira (6).

O que aconteceu

Imagens do circuito interno do prédio mostram CAC sob o domínio de PMs no elevador. Marcelo Berlinck Mariano Costa, 31, aparece algemado e sem camisa no vídeo. Inicialmente, estava com a cabeça baixa. Depois, aparentava conversar com um dos agentes responsáveis pela sua prisão. Socorristas também o acompanhavam.

Na sequência, Marcelo Berlinck é gravado no corredor pouco antes de deixar o prédio, já preso. Ele estava com um um ferimento no braço esquerdo causado pela mordida de um cão policial e não esboçava reação na maior parte do tempo no local. Os agentes precisaram arrombar a porta da cobertura.