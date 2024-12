Justiça do RJ decreta prisão de suspeito de atirar em turista argentino

A Polícia Civil indicou a participação de outras três pessoas no crime. A Justiça, no entanto, considerou que não há provas suficientes para a prisão de Cláudio Augusto dos Santos, Tiago de Oliveira e Raphael Correa Pontes, que cumprem funções de liderança no local.

Entenda o caso

Gaston Fernando Burlon, 51, foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e o estado de saúde é considerado "gravíssimo", segundo informou ao UOL a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Burlon entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da esposa e de uma filha, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se a mulher e a filha do argentino foram feridas.

Quem é o argentino

Gaston Fernando Burlon, 51, assumiu como secretário de Turismo de Bariloche em 2017. Ele entrou na secretaria da gestão de Gustavo Gennuse após Marcos Barberir se tornar chefe de Gabinete.